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Кудрин объяснил, почему нужны креативные специалисты

, 17:59 Источник: РИА Новости

Кудрин объяснил, почему нужны креативные специалисты
Алексей Кудрин, фото: Anatoly Lomokhov, globallookpress.com

Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что в настоящее время сфера креативной индустрии растет быстрее других секторов экономики во всем мире и посоветовал быть специалистом в этой области.

Как полагает Кудрин, эта сфера будет востребована на долгие годы, будет новый спрос на совершенствование любой продукции - от станков в промышленности, производственных комплексов, которые должны быть дизайнерскими, до бытовых вещей, востребованный в жизни ежедневно.

В ходе сессии "О дивный новый мир: почему все говорят о креативной экономике" форума "Мастера.Forum" Кудрин пояснил: "Это связано с тем, что люди в мире становятся состоятельнее, у них запросы на индивидуальные качества любого продукта, идет так называемая кастомизация мировой экономики, более ориентированная на потребности каждого человека".

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