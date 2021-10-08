Климатические супергерои: каланы могут бороться с изменением климата

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8 октября 2021, 19:51 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество Источник: BBC

Фото: pinterest.com

Каланы, прозванные «морскими выдрами», оказались на грани исчезновения в XVIII-XIX из-за массовой охоты. Сейчас популяция этих млекопитающих семейства куньих медленно восстанавливается, но это хорошо не только с точки зрения сохранения вида. Потому что каланы, кроме того, могут спасти климат. Экологи выяснили: самое пушистое животное на Земле помогает экосистемам поглощать углерод, предотвращая его обратное превращение в углекислый газ, что позволяет компенсировать выбросы углерода миллиона автомобилей каждый год.



По словам морского эколога Брента Хьюза, изучающего прибрежные среды обитания в Государственном университете Сономы в Калифорнии, немногие млекопитающие играют такую ​​решающую роль в поддержании окружающей среды, какую играют каланы. Более того, сейчас ученые активно изучают то, как морские куньи могут стать «климатическими супергероями».

Морские каланы помогают экосистемам улавливать углерод из атмосферы и хранить его в виде биомассы и глубоководного детрита, предотвращая его обратное превращение в углекислый газ.

Когда-то каланы были широко распространены в прибрежных водах северной части Тихого океана от Нижней Калифорнии до Аляски, вплоть до скалистых рифов в России и Японии. Однако в 1700-х и 1800-х годах торговцы мехом сократили популяцию примерно до 2000 животных.



В 1911 году международным соглашением охоту на каланов запретили, многие страны внесли млекопитающих в охранные документы и их численность стала восстанавливаться, вот только… около 4000 км береговой линии в их историческом ареале по-прежнему лишены так называемых «Enhydra lutris».



И эта потеря демонстрирует незаменимую роль каланов в лесах ламинарии. Во время дайвинга на Алеутских островах Аляски в 1970-х годах морской эколог Джеймс Эстес из Калифорнийского университета в Санта-Крус документально подтвердил, что леса водорослей без каланов – по сути подводные пустыни. В районах же обитания выдр водоросли процветают наряду с разнообразным водным сообществом, которое питается и укрывается среди них.



Как все это связано? Все дело в том, что каланы, из-за недостатка жира, съедают пищу, равную четверти своего веса в день. Чтобы поддерживать высокий уровень метаболизма, млекопитающие должны есть постоянно. Среди любимых блюд каланов – морские ежи, которых каланы едят столько, что популяция беспозвоночных остается низкой. Когда же каланы исчезают из экосистемы, численность ежей резко возрастает, и они начинают поедать водоросли, пережевывая опоры у их основания, тем самым уничтожая их.



При этом даже после того, как ежи пробивают заросли водорослей, они остаются на месте, выжидая, когда новые ростки появятся, и они смогут съесть и их тоже. Тем не менее, если вблизи ежей есть каланы, они ставят под контроль популяцию травоядных и позволяют водорослям снова процветать.



Почему водоросли так важны? Еще до изучения эффекта калана, ученые рассматривали водоросли как возможное решение проблемы климата. Все дело в том, что водоросли могут расти очень быстро – до 60 см в день. Это означает, что они вытягивают углерод из атмосферы быстрее, чем медленно растущие растения (хотя водоросль технически является водорослью). Когда водоросли умирают и смываются на берег, углерод возвращается в атмосферу во время разложения. Но когда мертвые водоросли опускаются на морское дно, они могут не всплывать на поверхность (а, следовательно, разлагаться и выделять углекислый газ) в течение тысяч или даже миллионов лет. Так углерод, который улавливается, изолируется, а значит играет ключевую роль в преодолении климатического кризиса.

Помимо лесов водорослей, улучшить климат может и воздействие выдр на морские травы. Как и водоросли, они поглощают углерод по мере роста и хранят большую часть этого углерода в своих корнях. А когда более старые корни умирают, углерод блокируется в отложениях, где ему могут потребоваться сотни лет, чтобы вернуться в газообразную форму.

В 2012 году группа экологов опубликовала исследование о возможности связывания углерода каланами в северной части Тихого океана между Алеутским архипелагом и островом Ванкувер. Используя данные о скорости роста ламинарии и ее плотности на участках с выдрами и без них, они обнаружили, что присутствие каланов в среде обитания скалистых рифов в исследуемой области, покрывающей 51 551 км2 (примерно такая же площадь как Коста-Рика), способна хранить от 4,4 до 8,7 миллионов тонн углерода. Это больше углерода, чем выбрасывается из миллиона легковых автомобилей за год.



Если только 1% водорослей между Алеутскими островами и островом Ванкувер будет сохранен в глубоком море, этого все равно будет достаточно, чтобы компенсировать выбросы 100 000 автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.



Вот только возвращение выдр – это победа не для всех. Их массовые аппетиты могут уменьшить возможности рыболовства для бизнеса и коренного населения.



Сейчас ученые ищут беспроигрышные стратегии для возвращения каланов без потерь. Одна из идей, выдвинутых исследователями, заключается в том, чтобы возмещать рыбакам потери в улове деньгами. Нам же остается только ждать дальнейших решений и верить в то, что климат удастся спасти.

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