Time предложил на новой обложке пользователям «удалить» Facebook

Американский журнал «Time» разместил на своей новой обложке фото предпринимателя, основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга. Читателям предлагается удалить сервис или отменить данное действие.
Новая обложка размещена в официальном Twitter-аккаунте издания. Если навести курсором на обложку, то появится окошко с вопросом «Удалить Facebook?» с двумя предложенными ответами: «отменить» или «удалить».
Напомним, что в понедельник произошёл массовый сбой сервисов, принадлежавших Facebook, среди них одноименная соцсеть, Instagram и WhatsApp. Пользователи не могли полноценно пользоваться своими аккаунтами около 7 часов. Цукерберг потерял 6.6 миллиардов долларов.
TIME's new cover: Facebook won't fix itself https://t.co/qFgXOZgawa?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link pic.twitter.com/fsc8QLIEkF— TIME (@TIME) October 7, 2021
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