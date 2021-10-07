Time предложил на новой обложке пользователям «удалить» Facebook

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7 октября 2021, 23:01

смартфон, фото: pixels.com

Американский журнал «Time» разместил на своей новой обложке фото предпринимателя, основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга. Читателям предлагается удалить сервис или отменить данное действие.

Новая обложка размещена в официальном Twitter-аккаунте издания. Если навести курсором на обложку, то появится окошко с вопросом «Удалить Facebook?» с двумя предложенными ответами: «отменить» или «удалить».

Напомним, что в понедельник произошёл массовый сбой сервисов, принадлежавших Facebook, среди них одноименная соцсеть, Instagram и WhatsApp. Пользователи не могли полноценно пользоваться своими аккаунтами около 7 часов. Цукерберг потерял 6.6 миллиардов долларов.

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