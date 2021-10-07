Тверской суд Москвы арестовал экс-замглавы Минпросвещения Ракову

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7 октября 2021, 22:25 Источник: ТАСС

суд, фото: pixels.com

Тверской суд Москвы арестовал бывшего заместителя главы Минпросвещения России Марину Ракову, которая обвиняется в особо крупном мошенничестве. Об этом в четверг, 7 октября, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемой Раковой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 декабря»,- пояснили в суде.

Ракова обвиняется в хищении средств, выделенных на федеральный проект «Учитель года». Ей вменяется статья УК РФ «мошенничество в особо крупном размере». Сумма ущерба составляет более 50 млн рублей.

Адвокат бывшей чиновницы намерен обжаловать ее арест.

Напомним, что 30 сентября Тверской суд Москвы арестовал преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову, управляющего директора ПАО «Сбербанк» Евгения Зака и управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максима Инкина по делу о мошенничестве.

Зак и Инкин входят в ближайшее окружение Раковой. Крючкова участвовала в федеральном проекте, в отчетной документации которого нашли признаки фальсификации по двум «научным изысканиям».

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