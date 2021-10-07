В Татарстане с 11 октября введут QR-коды для посещения ресторанов и торгово-развлекательных центров

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7 октября 2021, 20:36

код, фото: Velengurin Vladimir/ globallookpress.com

В Татарстане с 11 октября введут дополнительные ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом в четверг, 7 октября, сообщили в пресс-службе президента республики.

«Посещение объектов общественного питания, оказание услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, свыше 400 кв. м, будет возможно только при предъявлении действующих QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание», - говорится в сообщении.

Для людей старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию от коронавируса или не переболели в течение последних шести месяцев, вводится режим обязательной изоляции. Кроме того, таких сотрудников должны перевести на дистанционный формат работы.

Театры и кинотеатры, цирки, концертные залы смогут работать при заполняемости не более 50% и не более 500 человек. Такие же меры касаются спортивных и физкультурных, зрелищно-развлекательных, культурных мероприятий.

Отмечается, что работа гостиниц, в том числе хостелов, должна будет проводиться при условии обеспечения заполняемости не более 50% номерного фонда.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области со следующей недели вводятся дополнительные ограничения из-за коронавируса.

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