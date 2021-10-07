В Волгоградской области с 12 октября начнут ужесточать антиковидные ограничения

Аргументы Недели → Общество 13+

7 октября 2021, 19:43 Источник: РИА Новости

Родина-мать, фото: Ministry of Culture Russia/Globallookpress.com

В Волгоградской области со следующей недели вводятся дополнительные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом в четверг, 7 октября, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Согласно постановлению, с 12 октября вводится режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, кроме людей, которые сделали прививки от новой коронавирусной инфекции.

«С 18 октября: спортивно-оздоровительные организации, бассейны, аквапарки, музеи, кинозалы и кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, концертные организации, дома культуры, площадки для проведения выставочных мероприятий и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан; салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, фитнес-центры и иные подобные объекты продолжат свою работу при условии оказания услуг гражданам, прошедшим вакцинацию или переболевшим не более чем 6 месяцев назад коронавирусной инфекцией», - говорится в документе. Исключение - несовершеннолетние.

Кроме того, привитых граждан, переболевших коронавирусом или с отрицательным ПЦР-тестом будут принимать МФЦ, санатории и турбазы региона.

Ранее сообщалось, что с 11 октября в Крыму ужесточат антиковидные ограничения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости