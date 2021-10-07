Вице-премьер правительства Крыма Романовская: с 11 октября в республике ужесточат антиковидные ограничения

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7 октября 2021, 15:52 Источник: РИА Новости - Крым

Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Вице-премьер правительства Республики Крым Елена Романовская сообщила, что на полуострове с 11 октября ужесточат меры по борьбе с новой коронавирусной инфекций.

«С учетом того, что у нас в последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости ковидом на 27%, и Крым находится в «красной зоне» с многими субъектами по росту заболеваемости ковидом, было принято решение о введении новых ограничительных мер», - пояснила она.

Романовская уточнила, что в крымских поликлиниках отменяют диспансеризацию, кроме углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусом.

С 11 октября все сотрудники в возрасте 60 лет и старше переходят на дистанционную форму работы в обязательном порядке. Для категории граждан в возрасте 65 лет будет ограничен льготный проезд до 1 декабря. В правительстве надеются, что до этого момента большая часть пожилых крымчан успеет пройти вакцинацию.

Работодатели предприятий всех форм собственности, где в коллективе меньше 80% вакцинированных, обязаны оплачивать раз в неделю тестирование непривитых сотрудников.

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