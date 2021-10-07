Украинцы назвали трудолюбие и свободолюбие главными отличиями от русских

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7 октября 2021, 17:37 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: Volodymyr Tarasov/Global Look Press

Украинский институт будущего провел опрос, который позволил составить портрет местного жителя. Так, 22% респондентов ощущают близость с русскими, а 18% и 16% с белорусами и поляками соответственно.

Главным отличием украинцев от русского народа около 27% опрошенных назвали трудолюбие, 22% - свободолюбие и 21% - хозяйственность. Также жители страны считают себя открытыми, искренними и демократичными.

Кроме того, респонденты расшифровали понятие «Украинская мечта» - это желание жить в мирной и безопасной стране без коррупции, где заботятся о пенсионерах и хорошо оплачивают труд.

В исследовании приняли участие пять тысяч человек из пяти регионов.

Ранее социологи выяснили, что треть украинских жителей желают покинуть страну, чтобы зарабатывать деньги.

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