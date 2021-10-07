Военный обозреватель Владислав Шурыгин высказался об участии роты почетного караула на венчании потомка дома Романовых

Потомок дома Романовых гражданин Испании Георгий Романов и гражданка Италии Ребекка (Викториа) Беттарини обвенчались в Санкт-Петербурге. Венчание прошло в Исаакиевском соборе 1 октября. На венчании пару приветствовала рота почетного караула. Гвардейцы с обнаженными саблями стояли по стойке смирно.
Увидев фотографии своих подчиненных, приветствующих свадьбу, министр обороны Сергей Шойгу возмутился, даже пришел в ярость, пишет "Свободная пресса". Говорят, наказаны высокопоставленные офицеры.
Военный обозреватель Владислав Шурыгин уверен, что разбирательство по поводу участия караулы в "царской свадьбе" будет достаточно серьёзным.
Как пояснил Шурыгин, "рота почётного караула всегда считалась лицом армии, независимо от места её дислокации".
Эксперт отметил, что в "её задачи входят выполнение гарнизонных мероприятий совместно с органами военного, государственного и муниципального управления — таких, как военные парады, встреча официальных иностранных делегаций, мероприятия в памятные дни, отдание воинских почестей".
Почётный караул - солдаты срочной и контрактной службы, действующие офицеры, которые живут и служат по уставу, который не предполагает обеспечивать чьи-то прихоти, на свадьбах замечены ранее не были.
Музей "Исаакиевский собор" на время венчания Романовых был закрыт для посетителей.
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