Военный обозреватель Владислав Шурыгин высказался об участии роты почетного караула на венчании потомка дома Романовых

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7 октября 2021, 11:54 Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

Потомок дома Романовых гражданин Испании Георгий Романов и гражданка Италии Ребекка (Викториа) Беттарини обвенчались в Санкт-Петербурге. Венчание прошло в Исаакиевском соборе 1 октября. На венчании пару приветствовала рота почетного караула. Гвардейцы с обнаженными саблями стояли по стойке смирно.

Увидев фотографии своих подчиненных, приветствующих свадьбу, министр обороны Сергей Шойгу возмутился, даже пришел в ярость, пишет "Свободная пресса". Говорят, наказаны высокопоставленные офицеры.

Военный обозреватель Владислав Шурыгин уверен, что разбирательство по поводу участия караулы в "царской свадьбе" будет достаточно серьёзным.

Как пояснил Шурыгин, "рота почётного караула всегда считалась лицом армии, независимо от места её дислокации".

Эксперт отметил, что в "её задачи входят выполнение гарнизонных мероприятий совместно с органами военного, государственного и муниципального управления — таких, как военные парады, встреча официальных иностранных делегаций, мероприятия в памятные дни, отдание воинских почестей".

Почётный караул - солдаты срочной и контрактной службы, действующие офицеры, которые живут и служат по уставу, который не предполагает обеспечивать чьи-то прихоти, на свадьбах замечены ранее не были.

Музей "Исаакиевский собор" на время венчания Романовых был закрыт для посетителей.

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