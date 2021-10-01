Член Российского императорского дома Георгий Романов обвенчался с Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе

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1 октября 2021, 16:56

фото: pixabay.com

Член Российского императорского дома Георгий Романов обвенчался с Ребеккой Беттарини в пятницу в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Жених - гражданин Испании, невеста - итальянка.

Георгий Михайлович Романов является потомком рода Романовых по материнской линии. Сын принца прусского Франца-Вильгельма Гогенцоллерна и Марии Владимировны Романовой - внучки двоюродного брата Николая II, великого князя Кирилла Владимировича, праправнучки императора Александра II. Мария Романова - глава Российского императорского дома.

Директор Российского императорского фонда Ребекка Беттарини перешла в православие 12 июля 2020 года в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

Первой на венчание в Исаакиевский собор прибыла мать великого князя Георгия Романова княгиня Мария Владимировна. Затем приехал жених. Невесту под венец привел отец, итальянский дипломат.

На венчание потомка рода Романовых были приглашены представители зарубежных августейших династий и члены российского Дворянского собрания. Гала-ужин пройдет в Этнографическом музее.

Музей "Исаакиевский собор" сегодня был временно закрыт для посетителей.

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