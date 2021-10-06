На 89-м году жизни ушел из жизни бывший замминистра МВД СССР Демидов

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6 октября 2021, 23:03 Источник: РИА Новости

Николай Демидов, фото: tatmsk.tatarstan.ru

В среду, 6 октября, на 89-м году жизни скончался бывший заместитель министра внутренних дел СССР и министр внутренних дел Татарской АССР Николай Демидов. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

«Общественность Республики Татарстан понесла тяжелую утрату. 6 октября на 89-м году жизни скончался Демидов Николай Иванович, генерал-лейтенант внутренней службы, бывший заместитель министра внутренних дел СССР и министр внутренних дел Татарской АССР», - говорится в некрологе, подписанном главой республики Рустамом Миннихановым и другими представителями руководства.

В тексте сказано, что жизненный путь Демидова «достоин большого уважения». Президент Татарстана отметил его высочайший профессионализм, мудрость, патриотизм и преданность делу на всех участках, где ему довелось решать сложные и масштабные задачи.

«Светлая память о талантливом руководителе и организаторе, внесшем огромный вклад в обеспечение безопасности всей страны, навсегда сохранится в наших сердцах», - цитирует слова из некролога пресс-служба.

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