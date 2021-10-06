Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев скончался от коронавируса

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6 октября 2021, 18:59 Источник: ТАСС

Олег Селезнев, Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/globallookpress.com

Глава комитета Совета Федерации России по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что сенатор от Адыгеи Олег Селезнев умер от последствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Ему было 62 года.

«Да, к сожалению, информация подтверждается»,- высказал он.

Также смерть Селезнева подтвердил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. По его словам, сенатор пользовался большим уважением среди коллег и жителей региона. Он выразил соболезнования родным и близким умершего.

Спикер СФ Валентина Матвиенко назвала Селезнева «ответственным и принципиальным политиком, посвятившим свою жизнь служению Отечеству». Она отметила, что сенатор внес большой вклад в обеспечение национальной безопасности, укрепление законности и правопорядка в России, совершенствование законодательства.

Олег Селезнев входил в комитет Совета Федерации по международным делам. До 2009 года был первым заместителем начальника УФСБ по Краснодарскому краю, после возглавлял управление по Адыгее. В 2017 году стал сенатором от региона. Его полномочия истекали в сентябре 2022 года.

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