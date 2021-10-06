Адвокат Бенхин сообщил, что Шаляпин может аннулировать брак с Татьяной Дэвис до 25 октября

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6 октября 2021, 20:22 Источник: teleprogramma.pro

Прохор Шаляпин и Татьяна, фото: Instagram

Адвокат Александр Бенхин опроверг предположения общественности и некоторых звёздных персон, в том числе бывшей возлюбленной Прохора Шаляпина Виталины Цымбалюк-Романовской, о том, что брак певца с канадской миллионершей Татьяной оформлен неофициально.

«Хочу вас заверить на 100% - брак есть. Им выдали договор, провели процедуру бракосочетания, а само свидетельство о браке можно забрать по готовности. По местным законам до 25 октября брак можно аннулировать. На сегодняшний день они муж и жена»,- высказал он в беседе с порталом teleprogramma.pro.

Бенхин назвал Прохора «приличным парнем», который устал от того, что его называют «альфонсом». По его словам, артист никогда не брал деньги у Татьяны, кроме тех дней, когда «она платила за какие-то вечеринки».

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что винит себя в смерти своей 42-летней супруги Татьяны.

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