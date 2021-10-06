42-летняя супруга Шаляпина написала ему перед смертью, что он ее заразил коронавирусом

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

6 октября 2021, 17:28 Источник: Экономика сегодня

Прохор Шаляпин, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский певец Прохор Шаляпин заявил, что винит себя в смерти своей 42-летней супруги Татьяны Клаудии Девис. Канадская миллионерша скончалась в США от последствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

«Если бы не эта свадьба, то, может быть, она была бы жива. И вот представляешь, она мне пишет: "Прохор, ты в итоге заразил". Могу тебе показать последнее сообщение, потому что это ужасно просто. Пожалуйста, Андрей», - цитирует слова артиста «Экономика Сегодня».

Шаляпин дал большое интервью телеведущему Андрею Малахову в программе «Прямой Эфир». Шоумен рассказал, как пережил смерть возлюбленной, а также о нападках со стороны общественности и СМИ.

«Ладно вы меня ненавидите, но при чем здесь Татьяна, которая трагически умерла от этого долбаного ковида, который может зацепить любого? Она была здоровым человеком», - высказал певец.

Ранее сообщалось, что пользователи раскритиковали Прохора Шаляпина, который оставил тяжело больную супругу одну в США.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости