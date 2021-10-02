Пользователи раскритиковали Прохора Шаляпина, который оставил тяжело больную супругу одну в США

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

2 октября 2021, 15:00

Прохор Шаляпин, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Российский певец Прохор Шаляпин сообщил 30 сентября о смерти своей супруги Татьяны - канадской миллионерши. 42-летняя женщина скончалась от тяжелых последствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

Поклонники активно поддерживают исполнителя в связи с трагической новостью, ведь Шаляпин «без памяти любил» Татьяну. Однако нашлись и те, кто обрушился на артиста с критикой. Ему пришлось уехать из США, пока супруга проходила лечение от тяжелой формы коронавируса в госпитале в Лас-Вегасе. Пользователи считают, что если бы шоумен был рядом с ней, то она бы выжила.

«В какой именно передаче он уже успел засветиться после смерти жены, земля ей пухом? Просто интересно, кома- понятно, но, судя по всему, она умерла вчера, а он уже на передаче??» - пишет один из комментаторов.

Шаляпин действительно принял участие в съемках некоторых популярных программ на телевидении, пока Татьяна лежала в больнице. Он уже успел «засветиться» в «Пусть говорят», «Звезды сошлись» и анонсах «Форд Боярда».

«Жаль Татьяну. Ну как Прохору можно было уехать? Что сейчас за любовь?» - написал другой подписчик.

При этом у певца нашлись и защитники, которые отметили, что жизнь продолжается, несмотря на потерю близкого человека.

«Ну, а что ему там оставалось делать, у ворот сидеть? Таня и ее родители все лежали в красной зоне, туда не пускают никого! Никто не мог и подумать о таком исходе! Этого всего не объяснить и не понять! Не верится, что она умерла! Они упустили время!» - заявил поклонник.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости