Организация «Солдатские матери» прекратила работу с военнослужащими из-за приказа ФСБ о передаче данных

Аргументы Недели → Общество 13+

6 октября 2021, 15:58

солдаты, фото: Минобороны РФ

Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прекратят свою деятельность по защите военнослужащих из-за приказа ФСБ о перечне сведений, сбор которых может угрожать безопасности страны.

«К сожалению, принятый перечень накладывает серьёзные ограничения на работу нашей организации. На протяжении 30 лет мы работаем в сфере защиты прав призывников и военнослужащих, всеми силами стараемся делать армию гуманнее, помогая военнослужащим в решении их проблем, порой слишком серьёзных, ценой которых может быть человеческая жизнь»,- говорится на сайте организации.

В сообщении пояснили, что организации придется закрыть направление по работе с военнослужащими.

По данным РБК, речь идет о направлении, касающемся как контрактников, так и призывников. Теперь «Солдатские матери», скорее всего, смогут помогать только в «методической части».

«… все, что касается призывников, а также альтернативной гражданской службы,- это наши второе и третье направления, в этом мы в ближайшее будем работать без каких-либо ограничений»,- уточнил представитель организации.

В Кремле заявили, что ничего не знают о сообщении «Солдатских матерей». Кроме того, организация не указала конкретных ситуаций, которые возникли в связи с правоприменительной практикой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал обратиться «за разъяснениями в Федеральную службу безопасности».

Ранее сообщалось, что ФСБ РФ утвердила перечень данных, не относящихся к государственной тайне, которые запрещено передавать другим государствам, поскольку они могут использоваться против безопасности страны. Лица, целенаправленно собирающие такую информацию, могут быть признаны иностранными агентами.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости