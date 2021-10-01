ФСБ РФ утвердила данные, не содержащие гостайну, за намеренную передачу которых можно стать иноагентом

Аргументы Недели → Общество 13+

1 октября 2021, 08:47

ФСБ, Фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com

Федеральная служба безопасности России утвердила перечень данных, не относящихся к государственной тайне, которые запрещено передавать другим государствам, поскольку они могут использоваться против безопасности страны. Лица, целенаправленно собирающие такую информацию, могут быть признаны иностранными агентами.

«Приказываю утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности Российской Федерации»,- говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что полный список таких сведений включает 60 пунктов. В него вошли данные об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки, информация о дислокации, численности и наименовании воинских частей, финансовом обеспечении войск, а также о преступлениях в армии и ее моральном состоянии. Кроме того, целый ряд пунктов посвящен защите сведений об отечественной космической программе.

Приказ подписан директором ФСБ Александром Бортниковым.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости