Что ввозили в Россию из-за границы поезда со знаком радиации

Аргументы Недели → Общество 13+

6 октября 2021, 14:07

В 90-е много шумели о том, что в Россию со всего мира идут поезда с ядерными отходами, которые переправляются куда-то в Красноярский край, где их должны были захоронить. Проходили демонстрации, митинги протеста.



На самом деле этой проблемы просто никогда не существовало. Это очень хороший пример того, как можно политически зарядить население и направить в нужное направление протесты, связанные с состоянием окружающей среды. Нужно понимать, что отработанное ядерное топливо – это не радиоактивные отходы. В отработанном ядерном топливе основа – тот же уран. Используя его, можно минимизировать его добычу, что является очень грязной процедурой. «Хвостохранилища» в Средней Азии – это чрезвычайно грязный объект. Гораздо чище и выгоднее сделать рециклинг, вернуть этот уран из отработанного топлива и использовать его ещё многократно. Эти программы по замыканию топливного цикла – важнейшая задача, которой занимается «Росатом». Что касается конкретно той истории, то ничего не было ввезено, просто потому что это ценные компоненты и никто ими делиться не хочет.



А ввозили топливо с иностранных АЭС, которые мы строили за рубежом и по контрактам по лизингу топлива забирали «отработку» обратно. Это было наше же топливо. Ни немецкого, ни французского, никакого другого топлива к нам не привозили. У них собственные национальные программы по его либо захоронению, либо переработке, как это сделано во Франции. Это отличный бизнес, никто в здравом уме его другим отдавать не станет. Это строго государственное дело. В Китае, например, несколько крупных государственных корпораций занимаются эксплуатацией атомной энергии. Между ними существует конкуренция. А у нас государственная монополия на использование атомной энергии.



Но этого ядерного топлива стране не хватает, продолжается добыча, переработка, обогащение. В Забайкалье и за рубежом, где мы покупаем месторождения.



Подробности читайте в материале «Аргументов недели».





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