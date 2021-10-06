Матвиенко убеждена, что в России не будет общефедерального локдауна

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 6 октября, выразила уверенность в том, что на территории России не будет общефедерального локдауна в связи с пандемией коронавируса нового типа.
Спикер Совфеда в рамках разговора с представителями средств массовой информации сегодня убежденно заявила, что общефедерального локдауна в России не будет. Она напомнила, что в стране сейчас действуют меры по противодействию распространения COVID-19.
Матвиенко, однако, обратила внимание, что регионы Российской Федерации вправе вводить свои ограничения.
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