Матвиенко убеждена, что в России не будет общефедерального локдауна

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6 октября 2021, 14:00 Источник: РИА "Новости"

спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 6 октября, выразила уверенность в том, что на территории России не будет общефедерального локдауна в связи с пандемией коронавируса нового типа.

Спикер Совфеда в рамках разговора с представителями средств массовой информации сегодня убежденно заявила, что общефедерального локдауна в России не будет. Она напомнила, что в стране сейчас действуют меры по противодействию распространения COVID-19.

Матвиенко, однако, обратила внимание, что регионы Российской Федерации вправе вводить свои ограничения.

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