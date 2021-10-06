Песков заявил, что объявление локдауна является нежелательным сценарием для любого региона РФ

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6 октября 2021, 13:13 Источник: ТАСС

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в среду, 6 октября, что введение локдауна в любом из регионов страны является абсолютно нежелательным сценарием развития событий.

Дмитрий Песков отметил, что в настоящий момент в приоритете властей точечные меры, поскольку за период пандемии коронавируса нового типа была наработана определенная методика.

Комментируя вопрос представителей СМИ о том, что главы уральских регионов, несмотря на почти полную занятость коечного фонда в связи с COVID-19, медлят с тем, чтобы пойти на крайние меры, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что все регионы РФ принимают меры индивидуально в соответствии со своими полномочиями.

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