Песков заявил, что объявление локдауна является нежелательным сценарием для любого региона РФ

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в среду, 6 октября, что введение локдауна в любом из регионов страны является абсолютно нежелательным сценарием развития событий.
Дмитрий Песков отметил, что в настоящий момент в приоритете властей точечные меры, поскольку за период пандемии коронавируса нового типа была наработана определенная методика.
Комментируя вопрос представителей СМИ о том, что главы уральских регионов, несмотря на почти полную занятость коечного фонда в связи с COVID-19, медлят с тем, чтобы пойти на крайние меры, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что все регионы РФ принимают меры индивидуально в соответствии со своими полномочиями.
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