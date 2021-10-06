Метеоролог Вильфанд заявил, что золотая осень в Москве продлится до середины октября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду, 6 октября, сообщил в рамках разговора с журналистами, что золотая осень в столичном регионе может продлиться до середины октября.
Роман Вильфанд отметил, что золотая осень в Москве и Подмосковье уже наступила. По словам метеоролога, она продлится до середины текущего месяца, несмотря на то, что в регионе уже начались заморозки.
Эксперт подчеркнул, что в ближайшие дни в ночное время столбики термометров будут показывать минус два-три градуса. Подобные показатели сохранятся до 12-14 числа. Вильфанд также уточнил, что заморозки представляют опасность в августе, а также до 20 сентября, а затем они переходят в легкие морозы и становятся естественными.
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