Синоптик Леус сообщил, что атмосферное давление в Москве четвертый день подряд бьет рекорд

Утром во вторник, 5 октября, в Москве был установлен новый рекорд атмосферного давления. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус подчеркнул, что это уже четвертый рекорд подряд.
Метеоролог подчеркнул, что сегодняшний день начался с рекорда атмосферного давления. Предыдущее достижение было зафиксировано 5 октября 2010 года, когда данный показатель составлял 763,2 миллиметра ртутного столба. Сегодня в Москве уже в 3 часа ночи было 765,6 миллиметра.
Отметим, что ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что с воскресенья атмосферное давление в столице будет ежедневно расти и 6-7 октября достигнет пика.
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