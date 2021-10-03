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Атмосферное давление в Москве в воскресенье побило рекорд октября и продолжит расти

, 19:02 Источник: РИА Новости

Атмосферное давление в Москве в воскресенье побило рекорд октября и продолжит расти
фото: pixabay.com

Атмосферное давление в Москве в воскресенье, 3 октября, побило рекорд октября и продолжит расти на следующей неделе. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в полночь значение атмосферного давления составляло 762,1 миллиметра ртутного столба, что выше экстремума 1988 года.

Максимальное значение этого показателя тогда составляло 761,3 миллиметра ртутного столба. За 12 часов, к полудню воскресенья стрелка барометра достигла уровня 762,6 мм рт. столба.

Как отметил синоптик, большая часть Европейской части России остается во власти обширного антициклона с центром над Республикой Коми. Это и определяет аномалии.

По данным центра погоды "Фобос", установлен второй по счету метеорологический рекорд октября 2021 года, и, вероятно, не последний.

Синоптики прогнозируют, что на будущей неделе атмосферное давление в центре антициклона будет расти, и барический купол продолжит усиливаться. Пика он достигнет 6-7 октября.

В Москве в середине недели, в среду и четверг, атмосферное давление подрастёт до 767 мм рт. столба, что на 22 единицы выше нормы. Как отметил Тишковец, при повышенном давлении дни будут солнечными. Но людям с гипертонией следует выполнять рекомендации врачей.

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