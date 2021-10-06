Американский портал 19FortyFive назвал российские подлодки с гиперзвуковыми ракетами «худшим кошмаром» флота США

Российские подводные лодки, вооруженные гиперзвуковыми ракетами, являются «худшим кошмаром» флота Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, размещенном в американском интернет-сегменте.
Некоторое время назад стало известно о том, что РФ впервые осуществила пуски гиперзвукового противокорабельного снаряда «Циркон» с атомной субмарины. В испытаниях приняла участие подлодка «Северодвинск» проекта «Ясень».
Сайт 19FortyFive пишет, что данные пуски «выводят ВМФ России на первое место в гонке гиперзвукового оружия на море».
Также американский портал назвал субмарины Москвы с гиперзвуковыми ракетами «худшим кошмаром» флота США.
Ранее в среду ресурс Avia.pro допустил, что в ответ на заявление Анкары об «оккупации» Крыма Россия может начать зачистку севера Сирии от турецких войск.
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