В России зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19 за сутки – 929

Аргументы Недели → Общество 13+

6 октября 2021, 11:48

врач в защитном костюме, Aleksander Polyakov/Global Look Press

За прошедшие сутки в России был зарегистрирован максимум летальных исходов среди пациентов с коронавирусом за сутки – 929. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа 71 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Москве, 55 – в Санкт-Петербурге, 46 – в Свердловской области. В общей сложности жертвами заболевания с начала пандемии в России стали 212 625 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что в РФ количество случаев заражения коронавирусом увеличилось на 25 133.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости