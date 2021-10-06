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В России зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19 за сутки – 929

, 11:48

В России зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19 за сутки – 929
врач в защитном костюме, Aleksander Polyakov/Global Look Press

За прошедшие сутки в России был зарегистрирован максимум летальных исходов среди пациентов с коронавирусом за сутки – 929. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа 71 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Москве, 55 – в Санкт-Петербурге, 46 – в Свердловской области. В общей сложности жертвами заболевания с начала пандемии в России стали 212 625 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что в РФ количество случаев заражения коронавирусом увеличилось на 25 133.

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