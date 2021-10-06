В России за сутки зарегистрировали 25 133 случая заражения COVID-19

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6 октября 2021, 11:41

анализ крови, pixabay.com

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России за минувшие сутки увеличилось на 25 133. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе уточнили, что у 2 182 (8,7%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 7 662 560 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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