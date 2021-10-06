Врач-терапевт Игнатикова призвала текущей осенью тщательно мыть руки и избегать больших скоплений людей

Врач-терапевт Елена Игнатикова в рамках разговора с журналистами утром в среду, 6 октября, рассказала, как обезопасить себя и окружающих от заражения коронавирусом нового типа текущей осенью.
Медик подчеркнула, что в первую очередь желательно избегать больших скоплений людей и по возможности делать покупки в онлайн-формате.
В беседе с Радио Sputnik Елена Игнатикова добавила, что следует хорошо мыть руки – намыливать их в течение двадцати секунд и только затем смывать. Обязательным остается ношение масок в общественных местах. Врач напомнила, что средства индивидуальной защиты необходимо вовремя менять – каждые два или три часа.
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