Существование СССР поддерживалось за счёт России и русского народа, а его единство держалось на страхе

Аргументы Недели → Общество 13+

6 октября 2021, 10:54

Распад СССР и смена общественного строя в нашей стране – событие абсолютно закономерное. Мы жили плохо. Нечего было есть. Не хватало ни одежды, ни даже туалетной бумаги. Страна катастрофически отставала и сдавала позиции во всём.



Наша экономика оказалась крайне милитаризована. Мы были вынуждены противостоять всему западному миру. И это пожирало ресурсы, необходимые для развития страны. Идеологически СССР был построен так, что его существование поддерживалось за счёт России и русского народа. Если бы не кормили всех остальных, система давно бы развалилась. Но русские, государствообразующий этнос, уже начали понимать, что происходит. И не хотели поддерживать такой режим. Уравниловка в экономике привела к тому, что люди перестали эффективно работать. Больше имитировали труд. Происходило вырождение партии. Она перестала показывать пример. Поэтому разговоры о возможности сохранения большой страны – в пользу бедных. Все её единство держалось на страхе.



Распад СССР можно сравнить с крушением Римской империи, которая тоже управляла половиной мира. Как и тогда, у нас одновременно поменялся общественный строй и произошло второе крещение Руси.



Для русских распад СССР – величайшая трагедия: в советскую империю мы вложились своими жизненными силами, душой, финансами… А она оказалась мертворождённой. Это одна сторона вопроса. Грянула демографическая катастрофа: население России сокращалось по миллиону человек в год. Люди не находили себе места и применения в новой эпохе. Рухнула и экономика. Больше, чем в Великую Отечественную. Происходило обнищание широких масс.



Но с другой стороны – для России это была большая удача. Если бы СССР продолжил существование, мы окончательно бы надорвались. Потому что РСФСР, наверное, жила хуже всех республик. Естественно, хуже Грузии, получавшей в четыре раза больше, чем производила. Хуже Украины, которую тоже обеспечивали на уровне Франции. Хуже Казахстана.



Империя, как пылесос, высасывала из русского народа все силы и ресурсы. Забирала лучших людей. Мы превратились в гумус, который питал другие народы и революционные движения по всему миру. Поэтому настоящим облегчением стало сбросить такое бремя. Этот страшный воз. И заняться наконец собственной страной.



Сегодня, через 30 лет, можно подвести итоги. Они как раз показывают, кто какой вклад вносил. За чей счёт жил.



Подробности читайте в материале «Аргументов недели».





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