В Москве зарегистрирован пятый подряд рекорд атмосферного давления

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6 октября 2021, 08:34 Источник: РИА "Новости"

Москва, pixabay.com

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила, что утром в среду, 6 октября, на территории столицы России был установлен новый рекорд атмосферного давления для этого дня.

Елена Волосюк подчеркнула, что уже сегодня утром был достигнут новый максимальный показатель атмосферного давления. Эксперт уточнила, что барометр показал 768,1 миллиметра ртутного столба. Предыдущее рекордное значение – 766,6 миллиметра ртутного столба – было зафиксировано 6 октября 2014 года.

Подчеркивается также, что сегодня был побит пятый рекорд подряд.

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