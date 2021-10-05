Первый в истории «киноэкипаж» вышел на орбиту

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5 октября 2021, 12:18 Источник: РИА "Новости"

космос, Roscosmos/via Globallookpress.com

На орбиту вышел российский космический корабль "Союз МС-19", на борту которого находится съемочная группа фильма "Вызов". Данную информацию предоставил корреспондент с космодрома Байконур.

Космический корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая во вторник, 5 октября, в 11.55 по московскому времени стартовала с космодрома Байконур.

Отметим, что в космическом корабле находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд, а также режиссер Клим Шипенко. Предполагается, что первый в истории "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС в 15.12. Переход экипажа на борт космической станции запланирован на 17.05. В общей сложности Пересильд и Шипенко проведут на МКС двенадцать дней и вернутся на землю 17 октября.

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