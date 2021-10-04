Пересильд и Шипенко назвали вещи, которые им разрешили взять с собой в космос

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко рассказали, какие вещи им разрешили взять с собой на МКС. 5 октября артисты полетят в космос на корабле «Союз МС-19» для съемок фильма «Вызов».
Пересильд призналась, что возьмет с собой на МКС фотографии, рисунки детей, колечки, сережки друзей и индикатор невесомости галчонок.
Шипенко отметил, что возьмёт с собой то же самое, но еще и майку, в которой снимает все свои картины.
Отмечается, что вес багажа должен быть не более одного килограмма. Индикаторами невесомости для экипажа «Союза МС-19» станут три игрушки - снежный барс, Чебурашка и галчонок. Благодаря им можно будет понять, что через девять минут корабль находится на орбите.
Напомним, что в основной экипаж «Союза МС-19» входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.
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