Юлия Пересильд опубликовала видеообращение к ней перед полётом в космос Аллы Пугачёвой

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30 сентября 2021, 21:47

Юлия Пересильд, фото: vk.com/juliaperesild84

Актриса театра и кино Юлия Пересильд опубликовала в Instagram видеозапись обращения к ней перед полётом в космос знаменитой певицы Аллы Пугачёвой. Юлия Пересильд сейчас перед запуском пилотируемого корабля, на котором она полетит в космос, находится на космодроме Байконур. На МКС впервые будет сниматься кинофильм с участием профессиональной актрисы.

«Если долго мучиться, то у тебя обязательно все получится. Ты так долго готовилась к этому событию!» — сказала Алла Борисовна и попросила Юлию «передать из космоса осенний поцелуй нашей планете и взлететь над собой прежней».

Юлия Пересильд призналась, как ей приятно и важно услышать слова от Аллы Пугачёвой.

«Алла Борисовна… единственная ! Неповторимая! И любимая мною всегда!!! Женщина. Актриса. Певица и большой Человек. Спасибо Вам! Как же мне приятно и важно это»,- ответила Пересильд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

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