Сенатор Рязанский поддержал идею создания отечественной операционной системы для детей

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5 октября 2021, 12:08

ребенок с планшетом, pixabay.com

Первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский поддержал предложение члена ОП Ленобласти Владимира Петрова создать отечественную операционную систему для детей.

Валерий Рязанский считает полезной данную инициативу, поскольку, по его мнению, родители не могут уследить за массивом информации, который в настоящий момент через различные источники и каналы "выплескивается через интернет".

Сенатор в беседе с RT уточнил, что технологическая реализация подобного предложения была бы правильной, если речь идет об операционной системе, которая будет отслеживать нежелательный контент автоматически и не допускать его "в детские души".

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