Сенатор Рязанский поддержал идею создания отечественной операционной системы для детей
5 октября 2021, 12:08
Первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский поддержал предложение члена ОП Ленобласти Владимира Петрова создать отечественную операционную систему для детей.
Валерий Рязанский считает полезной данную инициативу, поскольку, по его мнению, родители не могут уследить за массивом информации, который в настоящий момент через различные источники и каналы "выплескивается через интернет".
Сенатор в беседе с RT уточнил, что технологическая реализация подобного предложения была бы правильной, если речь идет об операционной системе, которая будет отслеживать нежелательный контент автоматически и не допускать его "в детские души".
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.