Член Общественной палаты Петров предложил создать отечественную операционную систему для детей

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5 октября 2021, 10:50

ребенок за компьютером, pixabay.com

Первый зампредседателя ОП Ленобласти Владимир Петров выдвинул идею о создании отечественной операционной системы для обязательной установки на устройствах, планируемых к использованию детьми.

Общественный деятель в письме на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева отметил, что пандемия и перевод ребят на дистанционное обучение поставили точку в дискуссии о постоянном наличии гаджетов в руках у детей.

Как сообщает RT, по мнению Владимира Петрова, использование устройств и регулярный доступ в интернет несут свои опасности для несовершеннолетних, поскольку всемирная сеть содержит множество нежелательной информации.

В сложившихся условиях, как считает первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области, можно создать отечественную операционную систему, которая будет в обязательном порядке устанавливаться на устройства, планируемые к использованию детьми. Предполагается, что подобная система сможет блокировать контент, неприемлемый к получению несовершеннолетними, и контролировать время пользования социальными сетями.

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