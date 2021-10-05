В России выявили 25 110 новых случаев заражения COVID-19

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5 октября 2021, 12:00

тесты на COVID-19, pixabay.com

За прошедшие сутки в России выявили 25 110 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили утром во вторник, 5 октября, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 2 110 (8,4%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России зафиксировали 7 637 427 случаев заражения.

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