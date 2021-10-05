Аргументы Недели Общество 13+

В России выявили 25 110 новых случаев заражения COVID-19

, 12:00

В России выявили 25 110 новых случаев заражения COVID-19
тесты на COVID-19, pixabay.com

За прошедшие сутки в России выявили 25 110 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили утром во вторник, 5 октября, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 2 110 (8,4%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России зафиксировали 7 637 427 случаев заражения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Саакашвили в тексте письма к Зеленскому назвал себя «личным узником Путина»

Саакашвили в тексте письма к Зеленскому назвал себя «личным узником Путина»

Экс-президент Грузии, глава исполкома национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в письме украинскому лидеру Владимиру Зеленскому назвал себя "личным узником" главы РФ Владимира Путина.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Экономика