В России зарегистрирован новый максимум смертей от COVID-19 за сутки – 895

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5 октября 2021, 11:46

врачи в защитных костюмах, Aleksander Polyakov/Global Look Press

За минувшие сутки на территории России скончались 895 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это новый максимум летальных исходов среди зараженных COVID-19 в России за 24 часа.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса нового типа отметили утром во вторник, 5 октября, что, в частности, за прошедшие сутки 72 пациента с COVID-19 скончались в Москве, 58 – в Санкт-Петербурге, 41 – в Свердловской области.

В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 211 696 человек.

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