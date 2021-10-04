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4 октября 2021, 18:57

фото: pixabay.com

В Союзе отцов России поддержали учреждение "Дня отца". Новость об указе Владимира Путина об установлении праздника "День отца" в третий выходной октября обрадовала членов организации.

Руководитель Союза отцов Юрий Соленов в беседе с RT заявил: "Наконец-то свершилось".

Он отметил, что в Союзе "поддерживали и продвигали учреждение Дня отца в России начиная с 2014 года".

По словам Соленова, "наш президент Владимир Путин правильно н сделал, что выбрал третье воскресенье октября, потому что, четвёртое воскресенье ноября — День матери. По идее Союза, этот "значимый период между октябрём и ноябрём, целый месяц можно посвятить семье и в детсадах и школах проводить серьёзные разговоры с детьми о личном опыте и воспитании детей".

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