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День отца в России будут праздновать в третье воскресенье октября

, 17:47 Источник: publication.pravo.gov.ru

День отца в России будут праздновать в третье воскресенье октября
фото: pixabay.com

День отца в России будут праздновать в третье воскресенье октября. 4 октября президент РФ Владимир Путин подписал Указ "О Дне отца". Документ опубликован на сайте правовой информации.

В пояснении говорится, что праздник "День отца" устанавливается для "укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей". Указ вступает в силу со дня его подписания.

"В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября", - подписал Указ Владимир Путин.

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