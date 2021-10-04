Полковник в запасе Виктор Литовкин назвал преимущества ракеты «Циркон»

Военный эксперт, полковник в запасе Виктор Литовкин назвал отличительные черты гиперзвуковой ракеты «Циркон», испытания которой впервые прошли в акватории Баренцева моря. Военно-Морской Флот РФ впервые провел испытания ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск» проекта 885 «Ясень».
Литовкин заявил, что «эта ракета достигнет цели в любое время суток и при любых погодных условиях», и это её главное преимущество.
Второе - поскольку ракета также может быть выпущена из-под воды, с подлодки, её пуск будет незаметен.
По словам эксперта, «Циркон» - это почти универсальная ракета, что создаёт ей решающее преимущество перед вероятным противником», — сообщает RT.
Как отметил Литовкин, «Циркон» — не единственная гиперзвуковая ракета на вооружении России.
Эксперт напомнил про гиперзвуковую ракету «Кинжал», которая стартует из-под самолёта и может наносить удары с воздуха.
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