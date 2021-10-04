Впервые «Циркон» был запущен с атомной субмарины

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4 октября 2021, 12:21

Фото: Соцсети

ВМФ России впервые произвел пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки, об этом информирует Министерство обороны России.



ДИМК МО РФ сообщает: «Военно-Морской Флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск» проекта 885 «Ясень». Стрельба была произведена по морской цели в акватории Баренцева моря. По данным объективного контроля полёт ракеты соответствовал заданным параметрам. Она поразила условную цель. Испытательная стрельба ракетой «Циркон» с атомной подводной лодки признана успешной».

Ранее сообщалось об испытательных пусках гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков». Российский ВМФ получил грозное вооружение, способное уничтожать американские авиационные ударные корабельные группы, составляющие основную военную мощь США.

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