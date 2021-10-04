Эксперт Мазохин назвал два способа сократить количество рекламных звонков на телефон

Аргументы Недели → Общество 13+

4 октября 2021, 12:51 Источник: радио Sputnik

девушка, фото: pixels.com

Эксперт в области информационной безопасности Георгий Мазохин рассказал, как избавиться от назойливых рекламных звонков с предложением «ненужным» товаров и услуг. По словам специалиста, игнорирование не сократит их количество в будущем.

«Единственный гарантированный способ, чтобы товарищи, которые звонят вам, перестали одолевать вас, – это сказать им, что вы не давали согласие на обработку персональных данных. По моему опыту, после этого сразу кладется трубка, даже без "до свидания", "спасибо" и так далее», - поделился он в беседе радио Sputnik.

Также Мазохин предложил использовать «пассивно-агрессивный» метод. Он уточнил, что такой способ подходит людям, у которых много свободного времени, и «они хотят сделать мир немного лучше».

«Когда вам звонят такие товарищи, им надо сообщить, что вы хотите выслушать все, что они хотят сказать. С этого момента вы можете уже не слушать, а просто положить телефон рядом, пусть говорят», - продолжил эксперт.

Он пояснил, что таким образом человек убивает двух зайцев: портит статистику тем, кто заказывает такие звонки и расходует время тех, кто звонит, чтобы они не позвонили другим людям.

Ранее эксперты объяснили, как отличить робота, который звонит с индивидуальными банковскими предложениями, от звонка мошенников.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости