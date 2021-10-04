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В России выявили более 25,7 тысячи случаев заражения коронавирусом

, 12:09

В России выявили более 25,7 тысячи случаев заражения коронавирусом
медик, фото: Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России выросло до 7 612 317 человек. Темп прироста по стране составляет 0,34%.

«За последние сутки в России выявлен 25 781 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни … 883 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 526 человек», - пояснили в ведомстве в понедельник, 4 октября.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 4410, Санкт-Петербурге – 2198, Московской области – 1733, Самарской области – 626 и Нижегородской области – 596.

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