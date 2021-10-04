Эпидемиолог Сперанская заявила, что у летучих мышей в России обнаружили коронавирусы

Руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская сообщила, что у летучих мышей из России обнаружены коронавирусы, но не SARS-СoV-2.
«SARS-СoV-2 у летучих мышей из России не обнаружили. Мы протестировали образцы из примерно двух сотен летучих мышей, разных видов, методом РТ-ПЦР. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли»,- пояснила она.
Сперанская отметила, что у летучих мышей были найдены другие варианты коронавируса. По ее словам, такие вирусы встречаются у животных во всех регионах, где они водятся. Эпидемиолог добавила, что в России они пока мало изучены.
Ранее глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу предупредилчеловечество о появлении нового «вируса Х».
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