Китайский эксперт Гао Фу предупредил о появлении нового «вируса Х»

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4 октября 2021, 07:35 Источник: РИА Новости

медик, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу призвал человечество объединиться для борьбы с новым вирусом, который появится в будущем.

Гао уверен, что в будущем человечество обязательно столкнется с так называемым вирусом X. По его словам, характеристики вируса, который может возникнуть в любом месте и в любое время, пока никому не известны.

«Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю "принцип четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication), и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)»,- высказал эксперт в ходе выступления на международном форуме «Наука и технологии в обществе».

Глава CDC отметил, что именно открытый обмен информацией со стороны КНР позволил ученым приступить к разработке вакцин от новой коронавирусной инфекции в настолько сжатые сроки.

Также Гео считает, что мир столкнулся не только с пандемией, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. В последствии рождается множество слухов и проблем, которые приходится решать, добавил он.

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