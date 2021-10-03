Оперштаб: В России за сутки выявили 25 769 новых случаев COVID-19

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3 октября 2021, 12:51

фото: pixabay.com

В России за сутки выявлено 25 769 новых случаев заражения коронавирусом. Оперштаб сообщил в воскресенье, 3 октября, что за последние 24 часа в России подтверждены случаи новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 247 без клинических проявлений. Темп прироста составляет 0,34%.

За период пандемии в стране COVID-19 выявлен у 7 586 536 человек.

Рост заболеваемости инфекцией нового типа фиксируется в большинстве регионов. В Москве за сутки прирост - 4 294 случая, в Санкт-Петербурге - 2 463, в Подмосковье - 1 646.

Данные по заболеваемости ковидом последних трех дней сравнимы с данными второй декады июля. Тогда в нашей стране наблюдался ростом заболеваемости, вызванный штаммом "дельта". Подобная ситуация наблюдается сейчас.

В Нижнем Новгороде после ревакцинации заразился министр здравоохранения.

За последние сутки в России подтверждены 890 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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