Министр здравоохранения Нижегородской области Мелик-Гусейнов заразился COVID-19 и самоизолировался

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3 октября 2021, 12:34

фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Глава нижегородского Минздрава самоизолировался в своем рабочем кабинете.

В середине июня 43-летний Давид Мелик-Гусейнов информировал в соцсети о ревакцинации, так как после его курса вакцинации от коронавируса прошло более полугода.

В пресс-службе сообщили, что в рабочем кабинете главы Минздрава Нижегородской области находится региональный центр управления ситуацией с COVID-19, у Мелик-Гусейнова есть возможность проводить селекторные совещания, видеоконференции, - передает "Интерфакс".

Чиновник самоизолировался в рабочем кабинете, чтобы во время болезни продолжать выполнять обязанности министра.

В паблике "Типичный Нижний Новгород" в соцсети Вконтакте пишут, что вероятно, глава Минздрава подхватил ковид в "красной зоне" больницы №28, которую на днях посещал.

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