Дмитрий Еделев: «Те, кто не вакцинировался от COVID-19, должен подготовить тревожный чемоданчик для госпитализации»

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1 октября 2021, 18:33

фото: pixabay.com

В России зафиксирован рост числа новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. В некоторых регионах РФ вводятся ограничительные меры. Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев объяснил, что Россия – огромнейшая страна, расположенная в 11 часовых поясах. Пока нет необходимости вводить ограничения по всей стране.

Он напомнил, что первую волну у нас начинали с нуля, у нас не было ни одного пациента. Вторую начинали с порядка пяти тысяч человек, третью – с семи тысяч человек, эту волну начинаем с 20 тысяч.

Как отметил Еделев, россияне устали от борьбы с пандемией, они не очень хорошо подготовились к четвертой волне.

В России вакцинированы от ковида порядка 50 миллионов человек. По словам Еделева, полностью вакцинацию прошли 29%, частичную – 32%. Он подчеркнул, что Россия – первая страна в мире, которая разработала вакцину.

По словам доктора медицинских наук, поскольку к четвертой волне готовности нет, потребуются дополнительные ограничительные меры. Еделев отметил, что россияне сами виноваты, поскольку не провели своевременную вакцинацию.

"Те, кто не успел провакцинироваться, должен подготовить тревожный чемоданчик, чтобы попасть в госпиталь", - сказал он в эфире Общественной службы новостей.

По мнению доктора Еделева, заболевших будет очень много, будет много и умерших. "Больше всего виноваты антипрививочники, которые сорвали в России вакцинацию. Своими действиями они убьют десятки тысяч человек", – заключил Еделев.

В России зафиксировали наибольшее с 19 июля число заболевших коронавирусом.

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