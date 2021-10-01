В России зафиксировали наибольшее с 19 июля число заболевших коронавирусом

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1 октября 2021, 12:00

медик, фото: Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заражённых коронавирусом нового типа в России составило 7 535 548 человек. Темп прироста увеличился до 0,33%.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 24 522 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 215 (9,0%) без клинических проявлений … 887 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 955 человек»,- пояснили в ведомстве в пятницу, 1 октября.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 3993, Санкт-Петербурге – 2281, Московской области – 1339, Самарской области – 615 и Воронежской области – 581.

Отмечается, что в России зарегистрирован рекорд по выявлению случаев коронавируса с 19 июля. Тогда в стране было выявлено 24 644 случая.

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