Социологи выявили процент одобрения среди россиян работы Мишустина и правительства

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1 октября 2021, 14:47 Источник: Свободная пресса

Михаил Мишустин, фото: Russian Government/Globallookpress.com

В России провели опрос среди местного населения, чтобы выявить его отношение к работе правительства и премьер-министра страны Михаила Мишустина. Результаты опубликовало издание «Свободная пресса».

Согласно исследованию социологов фонда «Общественное мнение», 37% человек считают, что правительство хорошо выполняет свои задачи, однако 43% респондентов не согласны с этим мнением. При этом за последний месяц число тех, кто не одобряет работу правительства, снизилось на 6%.

Отдельно был замерен уровень одобрения работы Михаила Мишустина. Так, 45% опрошенных заявили, что премьер-министр работает хорошо, а 20% считают, что он не справляется со своими обязанностями. Отмечается, что за месяц показатель одобрения работы главы кабмина вырос на 3%.

Опрос проводился 26 сентября.

Ранее сотрудники сервиса SuperJob провели опрос, который показал, что многие россияне хотели бы отправиться в отпуск на месяц или более.

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