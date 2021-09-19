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Опрос показал, что для большинства россиян идеальным отпуском является отдых продолжительностью четыре и более недель

, 19:09 Источник: РБК

Опрос показал, что для большинства россиян идеальным отпуском является отдых продолжительностью четыре и более недель
pixabay.com

Как выяснилось, на фоне пандемии COVID-19 многие российские граждане хотели бы отправиться в отпуск отдыхать на месяц или более. К такому выводу пришли сотрудники сервиса SuperJob в ходе проведенного исследования.

Россияне назвали идеальным отпуском отдых продолжительностью четыре и более недель. Респондентов, мечтающих о 4-недельном отпуске, оказалось 30%. Еще 23% опрошенных хотели бы отдыхать более четырех недель.

19% россиян, принявших участие в опросе, отметили, что для них идеальный отпуск - отдых в течение трех недель. 17% респондентов высказались за двухнедельный отпуск, 3% считают, что им достаточно было бы 10 дней.

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